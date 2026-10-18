CNN: Україна вичерпала ракети-перехоплювачі Patriot — Jerusalem Post

Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot. Про це CNN повідомило з посиланням на обізнане із ситуацією джерело, пише Jerusalem Post.

Заяви Зеленського про санкції

Повідомлення з’явилося на тлі публічних суперечок між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський заявив, що рішення Трампа надати винятки з застосування санкцій і мит, пов’язаних із Росією — державою-агресором, — може заохотити Москву продовжувати атаки проти України.

У дописі в X президент України назвав це рішення неправильним і заявив, що воно «безумовно допомагає лише росіянам». За даними видання, указ, підписаний Трампом у п’ятницю ввечері, передбачав винятки щодо ключових санкцій і мит, зокрема мит на товари з Росії та штрафів за купівлю її нафти й газу. Ці заходи мали набути чинності наступного тижня відповідно до закону Грема, який Трамп підписав минулого місяця. Президент США пояснив рішення національними інтересами Сполучених Штатів.

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Можлива зустріч під час G20

Зеленський також повідомив, що Україна, США та Росія можуть провести зустріч під час саміту G20 у США. Саміт, у якому беруть участь Сполучені Штати та Росія, але не Україна, запланований у Маямі на грудень. Водночас, за словами Зеленського, ані Вашингтон, ані Москва зустрічі поки не підтвердили, а переговори можуть відбутися також в одній із європейських країн.

Обмеження Starlink

Окремо Зеленський заявив, що Україна не може застосовувати системи для перехоплення проти атак російських дронів через обмеження швидкості Starlink. Київ обговорює цю проблему з американськими посадовцями. За словами президента, українським представникам повідомили, що обмеження пов’язані з технічними проблемами. Під час тестування Starlink на території Європейського Союзу таких проблем не зафіксували, а система працювала на вищій швидкості.

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