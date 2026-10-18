CNN: Украина исчерпала ракеты-перехватчики Patriot — Jerusalem Post

Украина исчерпала ракеты-перехватчики для произведенных в США систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом CNN сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет The Jerusalem Post.

Заявления Зеленского о санкциях

Сообщение появилось на фоне публичных споров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский заявил, что решение Трампа предоставить исключения из применения санкций и пошлин, связанных с Россией — государством-агрессором, — может побудить Москву продолжать атаки против Украины.

В публикации в X президент Украины назвал это решение неправильным и заявил, что оно «безусловно помогает только россиянам». По данным издания, указ, подписанный Трампом в пятницу вечером, предусматривал исключения в отношении ключевых санкций и пошлин, в частности пошлин на товары из России и штрафов за покупку ее нефти и газа. Эти меры должны были вступить в силу на следующей неделе в соответствии с законом Грэма, который Трамп подписал в прошлом месяце. Президент США объяснил это решение национальными интересами Соединенных Штатов.

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Возможная встреча во время G20

Зеленский также сообщил, что Украина, США и Россия могут провести встречу во время саммита G20 в США. Саммит, в котором участвуют Соединенные Штаты и Россия, но не Украина, запланирован на декабрь в Майами. В то же время, по словам Зеленского, ни Вашингтон, ни Москва пока не подтвердили встречу, а переговоры также могут состояться в одной из европейских стран.

Ограничения Starlink

Отдельно Зеленский заявил, что Украина не может применять системы перехвата против атак российских дронов из-за ограничений скорости Starlink. Киев обсуждает эту проблему с американскими чиновниками. По словам президента, украинским представителям сообщили, что ограничения связаны с техническими проблемами. Во время тестирования Starlink на территории Европейского Союза таких проблем не зафиксировали, а система работала на более высокой скорости.

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