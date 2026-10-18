Глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила, что 18 октября российские оккупационные войска вновь нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в регионе. В связи с угрозой перегрузки энергосистемы чиновница призвала жителей области минимизировать потребление электроэнергии и не включать мощные приборы одновременно.

По словам руководительницы ОВА, эта неделя оказалась самой тяжелой для Винницкой области с начала полномасштабного вторжения. За последние дни в воздушном пространстве области было зафиксировано 218 вражеских целей, большинство из которых составляли реактивные беспилотники.

В результате массированного воздушного террора повреждения получили объекты энергетики, инфраструктура «Укрзализныци», промышленный сектор и жилой фонд. Всего за время последних атак пострадали семь человек, четверо из которых остаются в больницах.

Источник: Укринформ.

Во Львовской области во время российской атаки силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса. Также в Мурованом обломки российского дрона повредили два жилых дома. По предварительной информации, люди не пострадали, а пожар на складе уже потушили.

В Ровенской области спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после массированной российской атаки. Вражеские удары привели к возгораниям на объектах гражданской инфраструктуры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

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