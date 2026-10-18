Роберт Мадьяр Бровди резко раскритиковал вмешательство партнеров в войну

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт «Мадяр» Бровди эмоционально высказался по поводу поведения отдельных союзников, которые пытаются использовать собственные рычаги влияния на ход войны. Офицер подчеркнул, что чувство благодарности за оказанную помощь не должно превращаться в подчиненность, ведь отстаивание суверенитета остается главным приоритетом.

По словам военного, попытки партнеров продемонстрировать, кто контролирует ситуацию, наносят существенный ущерб общей смысловой рамке борьбы, в которой чёрное должно оставаться очевидно чёрным, а белое — белым. Несмотря на любые политические или технические препятствия, командир заверил, что Украина выстоит и достигнет своей цели.

Источник: Telegram-канал Бровди.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина пока не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказывал ограничить скорость Starlink в Украине

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