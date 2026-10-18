В Херсоне возросло число погибших в результате российского авиаудара

18 октября в больнице скончался 58-летний житель Херсона, получивший тяжелые травмы в результате российского авиаудара по Корабельному району города накануне.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что число погибших в результате атаки 17 октября возросло до двух человек, а ещё 35 человек получили травмы различной степени тяжести. Враг нанёс удар авиацией около 04:00, ранив, в частности, двух врачей и двух детей, а во время повторного обстрела менее чем через час погиб 64-летний водитель скорой помощи.

Источник: Херсонская ОГА.

В течение воскресенья, 18 октября, российские оккупационные войска более двадцати раз атаковали Днепропетровскую область, применяя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

Во Львовской области во время российской атаки силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса.

В Ровенской области спасатели ликвидировали все пожары, возникшие после массированной российской атаки. Вражеские удары привели к возгораниям на объектах гражданской инфраструктуры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

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