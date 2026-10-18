У Херсоні зросла кількість загиблих від російського авіаудару

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18 жовтня у лікарні помер 58-річний житель Херсона, який зазнав тяжких травм під час російського авіаудару по Корабельному району міста напередодні.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що кількість загиблих унаслідок атаки 17 жовтня зросла до двох осіб, а ще 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Ворог завдав удару авіацією близько 04:00, поранивши зокрема двох лікарів та двох дітей, а під час повторного обстрілу менш ніж за годину загинув 64-річний водій швидкої допомоги.

Джерело: Херсонська ОВА.

Упродовж неділі, 18 жовтня, російські окупаційні війська понад двадцять разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу.

На Рівненщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли після масованої російської атаки. Ворожі удари спричинили займання на об’єктах цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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