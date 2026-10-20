Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Чернігова

Російські війська ввечері 20 жовтня атакували транспортну інфраструктуру Чернігова безпілотником. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворожий БпЛА вдарив по транспортній інфраструктурі міста. Після падіння безпілотника на місці виникла пожежа. «БПЛА ворога атакував транспортну інфраструктуру міста», — повідомив Брижинський. Згодом очільник міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок атаки постраждалих немає. Наразі наслідки удару з’ясовують. Інформації про масштаби пошкоджень транспортної інфраструктури поки не оприлюднили. Про це у Телеграмі повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Російські війська атакували Любецьку та Новгород-Сіверську громади на Чернігівщині. Унаслідок удару безпілотника по подвір’ю постраждала жінка, а в кількох населених пунктах пошкоджені житлові будинки й автомобіль. Напередодні ввечері російські дрони також атакували Новгород-Сіверський, де загорілася господарська споруда.