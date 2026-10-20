Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Чернігова
Увечері 20 жовтня російські війська атакували безпілотником транспортну інфраструктуру Чернігова. Після падіння дрона на місці виникла пожежа. За попередніми даними, люди не постраждали.
Російські війська ввечері 20 жовтня атакували транспортну інфраструктуру Чернігова безпілотником. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму Telegram-каналі.
За його словами, ворожий БпЛА вдарив по транспортній інфраструктурі міста. Після падіння безпілотника на місці виникла пожежа. «БПЛА ворога атакував транспортну інфраструктуру міста», — повідомив Брижинський. Згодом очільник міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок атаки постраждалих немає. Наразі наслідки удару з’ясовують. Інформації про масштаби пошкоджень транспортної інфраструктури поки не оприлюднили. Про це у Телеграмі повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Російські війська атакували Любецьку та Новгород-Сіверську громади на Чернігівщині. Унаслідок удару безпілотника по подвір’ю постраждала жінка, а в кількох населених пунктах пошкоджені житлові будинки й автомобіль. Напередодні ввечері російські дрони також атакували Новгород-Сіверський, де загорілася господарська споруда.