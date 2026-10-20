Президент Фінляндії заявив про прогрес на мирних переговорах у Норвегії

Президент Фінляндії Александр Стубб оцінив останні переговори за участю представників США, України та європейських партнерів як успішні, відзначивши досягнення реального прогресу на двох концептуальних рівнях.

За словами Стубба, у межах стратегічного напряму учасники консультацій узгодили ключові безпекові та економічні елементи мирного врегулювання, напрацьовані за підсумками попередніх обговорень у Маямі. Окрім того, у короткостроковій перспективі сторони опрацювали питання зміцнення протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури та можливого часткового припинення вогню для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Фінський лідер підкреслив, що узгоджені пропозиції спецпредставник США Стів Віткофф представлятиме під час візиту до Санкт-Петербурга. Попри наявний публічний резонанс, Стубб відзначив успішний перебіг переговорного процесу на технічному рівні та наголосив на важливості термінового втілення узгоджених кроків для припинення бойових дій.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 21 жовтня має вирушити до Санкт-Петербурга для зустрічі з російським керівництвом. Про його плани повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після переговорів за участю Віткоффа та президента України Володимира Зеленського. Сторони обговорювали безпеку України, післявоєнне відновлення, територіальні питання та майбутнє європейської безпеки.

Президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії. До зустрічі також долучилися президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Переговори відбуваються після дострокового завершення попередньої зустрічі української та американської делегацій у Маямі.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами. Серед ключових тем переговорів — мирні зусилля, посилення протиповітряної оборони та спільне виробництво .

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