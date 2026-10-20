芬兰总统亚历山大·斯图布将美国、乌克兰及欧洲伙伴代表参与的最新一轮谈判评价为“成功”，并指出在两个概念层面取得了实质性进展。

斯图布表示，在战略层面，磋商各方就此前在迈阿密讨论后形成的和平解决方案中的关键安全与经济要素达成了共识。 此外，在短期内，各方还就加强防空、保护关键基础设施以及为保障粮食和能源安全而可能实施的部分停火等问题进行了探讨。

这位芬兰领导人强调，美国特别代表史蒂夫·维特科夫将在访问圣彼得堡期间提出这些已达成共识的建议。 尽管目前引发了公众反响，斯图布仍指出技术层面的谈判进程进展顺利，并强调了为停止敌对行动而紧急落实已达成共识的措施的重要性。

来源：国际文传电讯社-乌克兰。

美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫将于10月21日启程前往圣彼得堡，与俄罗斯领导层会晤。 挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷在维特科夫与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基共同参加的会谈后，公布了这一计划。双方就乌克兰的安全、战后重建、领土问题以及欧洲安全的未来进行了讨论。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫在挪威首都奥斯陆开启了会谈。 芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷也参加了此次会晤。此次会谈是在乌克兰和美国代表团此前在迈阿密的会晤提前结束之后举行的。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于10月20日 抵达挪威，计划在此与国际合作伙伴举行一系列会晤。谈判的关键议题包括 和平努力、加强防空以及联合生产 。

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