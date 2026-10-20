Prezydent Finlandii Alexander Stubb ocenił ostatnie rozmowy z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i partnerów europejskich jako udane, podkreślając osiągnięcie rzeczywistego postępu na dwóch poziomach koncepcyjnych.

Według Stubba, w ramach strategicznego kierunku uczestnicy konsultacji uzgodnili kluczowe elementy bezpieczeństwa i gospodarki dotyczące pokojowego rozwiązania konfliktu, opracowane na podstawie wyników poprzednich rozmów w Miami. Ponadto w perspektywie krótkoterminowej strony omówiły kwestie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, ochrony infrastruktury krytycznej oraz ewentualnego częściowego zawieszenia ognia w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego.

Fiński przywódca podkreślił, że uzgodnione propozycje przedstawi specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff podczas wizyty w Sankt Petersburgu. Pomimo obecnego rozgłosu w mediach Stubb odnotował pomyślny przebieg procesu negocjacyjnego na poziomie technicznym i podkreślił znaczenie pilnego wdrożenia uzgodnionych działań w celu zaprzestania działań wojennych.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, ma 21 października udać się do Sankt Petersburga na spotkanie z rosyjskimi przywódcami. O jego planach poinformował premier Norwegii Jonas Gar Støre po rozmowach z udziałem Witkoffa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Strony omawiały kwestie bezpieczeństwa Ukrainy, odbudowy powojennej, kwestii terytorialnych oraz przyszłości bezpieczeństwa europejskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii. W spotkaniu wzięli również udział prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gar Støre. Rozmowy odbywają się po przedwczesnym zakończeniu poprzedniego spotkania delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Miami.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami. Wśród kluczowych tematów rozmów znalazły się: działania na rzecz pokoju, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej oraz wspólna produkcja .

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