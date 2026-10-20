Відео: Зеленський прибув до Норвегії для переговорів про мир

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Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами. Серед ключових тем переговорів — мирні зусилля, посилення протиповітряної оборони та спільне виробництво.

За словами глави держави, у нього заплановані тристороння зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом, а також двосторонні переговори зі Стівом Віткоффом. Крім того, відбудеться зустріч за участю чотирьох сторін.

Зеленський також повідомив про заплановану аудієнцію у короля Норвегії Гаральда V та зустріч із представниками норвезького парламенту — Стортингу.

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«Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру», — наголосив президент, додавши, що Україна обговорюватиме з партнерами зміцнення ППО та розвиток спільних виробництв.

До цього спецпосланець Трампа Стів Віткофф прибув до Осло на переговори із Зеленським.

У переговорах у Норвегії разом із президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь представники українського керівництва.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні.

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