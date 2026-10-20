Видео: Зеленский прибыл в Норвегию для переговоров о мире

20 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами. Среди ключевых тем переговоров — мирные усилия, укрепление противовоздушной обороны и совместное производство.

По словам главы государства, у него запланированы трехсторонняя встреча с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, а также двусторонние переговоры со Стивом Виткоффом. Кроме того, состоится встреча с участием четырёх сторон.

Зеленский также сообщил о запланированной аудиенции у короля Норвегии Харальда V и встрече с представителями норвежского парламента — Стортинга.

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«Мы не прекращаем никаких контактов, которые могут способствовать миру», — подчеркнул президент, добавив, что Украина будет обсуждать с партнерами укрепление ПВО и развитие совместного производства.

До этого специальный посланник Трампа Стив Виткофф прибыл в Осло на переговоры с Зеленским.

В переговорах в Норвегии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским примут участие представители украинского руководства.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине.

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