Президент Финляндии заявил о прогрессе на мирных переговорах в Норвегии

Президент Финляндии Александр Стубб оценил последние переговоры с участием представителей США, Украины и европейских партнеров как успешные, отметив достижение реального прогресса на двух концептуальных уровнях.

По словам Стубба, в рамках стратегического направления участники консультаций согласовали ключевые элементы мирного урегулирования в сфере безопасности и экономики, разработанные по итогам предыдущих обсуждений в Майами. Кроме того, в краткосрочной перспективе стороны проработали вопросы укрепления противовоздушной обороны, защиты критически важной инфраструктуры и возможного частичного прекращения огня для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

Финский лидер подчеркнул, что согласованные предложения спецпредставитель США Стив Виткофф представит во время визита в Санкт-Петербург. Несмотря на имеющийся общественный резонанс, Стубб отметил успешное течение переговорного процесса на техническом уровне и подчеркнул важность скорейшей реализации согласованных мер для прекращения боевых действий.

Источник: Интерфакс-Украина.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 21 октября должен отправиться в Санкт-Петербург для встречи с российским руководством. О его планах сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре после переговоров с участием Виткоффа и президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсуждали безопасность Украины, послевоенное восстановление, территориальные вопросы и будущее европейской безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии. К встрече также присоединились президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. Переговоры проходят после досрочного завершения предыдущей встречи украинской и американской делегаций в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами. Среди ключевых тем переговоров — мирные усилия, укрепление противовоздушной обороны и совместное производство .

Читай нас в