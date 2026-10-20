У Києві зафіксували влучання дронів у склад і гаражний кооператив

Увечері в понеділок, 20 жовтня, російські дрони атакували Київ. У Деснянському районі безпілотник влучив у складську будівлю. У Святошинському районі дрон упав на територію гаражного кооперативу. Після повідомлень про влучання до місць подій направили екстрені служби. Вони мають перевірити обставини атаки та з’ясувати, чи є пошкодження й постраждалі.

Що відомо про наслідки атаки

На момент повідомлення міського голови подробиць про можливих постраждалих і масштаби руйнувань не було. Інформацію щодо наслідків влучань мали уточнити після роботи відповідних служб.

Киянам варто стежити за повідомленнями міської влади та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо небезпека зберігається, необхідно залишатися в укритті до офіційного відбою. Про влучання у двох районах столиці повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

У Софіївській Борщагівці Київської області російський безпілотник влучив на території між складськими приміщеннями. Унаслідок атаки постраждали троє людей, також пошкоджено вантажний автомобіль. Інформацію про наслідки удару ще уточнюють.

Російські війська 20 жовтня завдали удару по будівлі Національного наукового центру імені М. Д. Стражеска НАМН України в Києві, влучивши в приміщення операційної