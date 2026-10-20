В Киеве зафиксировали попадания дронов в склад и гаражный кооператив

Вечером в понедельник, 20 октября, российские дроны атаковали Киев. В Деснянском районе беспилотник попал в складское здание. В Святошинском районе дрон упал на территорию гаражного кооператива. После поступления сообщений о попаданиях на места происшествий были направлены экстренные службы. Им предстоит проверить обстоятельства атаки и выяснить, есть ли повреждения и пострадавшие.

Что известно о последствиях атаки

На момент заявления мэра подробностей о возможных пострадавших и масштабах разрушений не было. Информацию о последствиях попаданий должны были уточнить после работы соответствующих служб.

Киевлянам следует следить за сообщениями городских властей и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если опасность сохраняется, необходимо оставаться в укрытии до официального отбоя. О попаданиях в двух районах столицы сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В Софиевской Борщаговке Киевской области российский беспилотник попал на территорию между складскими помещениями. В результате атаки пострадали три человека, также поврежден грузовой автомобиль. Информацию о последствиях удара ещё уточняют.

20 октября российские войска нанесли удар по зданию Национального научного центра имени М. Д. Стражеска НАМН Украины в Киеве, поразив помещение операционной