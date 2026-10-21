На фронті за добу сталося 229 боїв — найгарячіше на Костянтинівському напрямку

За даними Генштабу, протягом 20 жовтня російські війська завдали 64 авіаційних ударів і скинули 223 керовані авіабомби. Також окупанти використали 5881 дрон-камікадзе та здійснили 1925 обстрілів українських позицій і населених пунктів. Бойові дії тривали на кількох ділянках фронту. Російські війська намагалися просуватися на сході та півдні України, а Сили оборони відбивали атаки й завдавали противнику втрат.

Де тривали бої на Харківщині та Луганщині

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали двох авіаударів і скинули п’ять керованих авіабомб. Також вони 38 разів обстріляли українські позиції та населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували українські підрозділи. Вони намагалися просунутися в бік Тернової, Стариці, Благодатного, Симинівки, Вовчанських Хуторів, Захарівки, Охрімівки, Волохівського, Вільхуватки та Чугунівки. На момент публікації зведення чотири атаки ще тривали.

На Куп’янському напрямку російські війська сім разів намагалися покращити свої позиції. Штурми відбувалися в бік Малої Шапківки та Радьківки.

На Лиманському напрямку українські військові відбивали одну спробу просування противника в бік Зарічного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили шість атак. Російські підрозділи намагалися просунутися в районах Озерного, Кривої Луки, Оріхуватки та Юрківки.

На Краматорському напрямку протягом доби російські війська штурмів не проводили.

На Костянтинівському напрямку відбили 33 штурми

Однією з найнапруженіших ділянок фронту залишається Костянтинівський напрямок. За даними Генштабу, українські військові відбивали 33 російські штурми.

Окупанти атакували поблизу Костянтинівки, а також намагалися просунутися в бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Грузького, Приюту, Добропілля, Вільного, Колодязя та Кучерового Яру. На момент вечірнього зведення три штурми ще тривали.

На Покровському напрямку знищили військову техніку та десятки укриттів

На Покровському напрямку російські війська здійснили 26 атак. Вони намагалися просунутися поблизу Добропілля, Ганнівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Красноподілля, Білицького, Сергіївки, Мирного, Молодецького та Муравки. Дві атаки на момент зведення ще тривали.

За попередніми підрахунками Генштабу, протягом доби на цій ділянці фронту українські військові ліквідували 64 російських військових, ще 19 окупантів дістали поранення. Також Сили оборони знищили 17 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб і чотири укриття противника. Ще чотири автомобілі, дві гармати, один спеціальний засіб і 55 укриттів російських військ зазнали пошкоджень. Крім того, українські захисники знищили або подавили 80 безпілотників різних типів. Усі ці дані є попередніми та можуть уточнюватися.

Російські атаки тривали й на півдні

На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак. Російські війська намагалися просунутися в бік Рибного, Верхньої Терси, Гіркого, Залізничного, Омельника, Новоселівки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, атакуючи в бік Новояковлівки. На момент вечірнього зведення ця спроба ще тривала.

На Придніпровському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 20 жовтня українські військові продовжували стримувати наступ російських військ на кількох напрямках. Найбільше бойових зіткнень зафіксували на Костянтинівському та Покровському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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