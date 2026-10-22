У Сумах після удару російського дрона спалахнула цивільна автівка

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Російські війська атакували цивільний транспорт у Сумах за допомогою FPV-дрона. Після влучання в автомобіль спалахнула пожежа, також зазнали пошкоджень інші транспортні засоби. Крім того, вибухова хвиля вибила вікна в п’ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки є постраждалий.

Попри загрозу повторних російських ударів і складну безпекову ситуацію, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки травмовано одну людину.

Джерело: ДСНС.

Нагадаємо, дрони атакували російські регіони, вибухи лунали в кількох областях.

Тим часом на фронті відбулося 165 бойових зіткнень за добу.

Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника.

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