W Sumach po uderzeniu rosyjskiego drona zapalił się samochód osobowy
Rosyjskie wojska zaatakowały pojazdy cywilne w Sumach przy użyciu drona FPV. Po trafieniu w samochód wybuchł pożar, a uszkodzenia odniosły również inne pojazdy. Ponadto fala uderzeniowa wybiła okna w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym. W wyniku ataku jest jedna osoba ranna.
Pomimo zagrożenia kolejnymi rosyjskimi atakami i trudnej sytuacji bezpieczeństwa ratownicy szybko ugaszili pożar.
Według wstępnych informacji w wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia.
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza.
Przypomnijmy, że drony zaatakowały rosyjskie regiony, a wybuchy rozległy się w kilku obwodach.
Tymczasem na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.
Siły obronne Ukrainy zadały uderzenia na obiekty wojskowe armii rosyjskiej.
W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.