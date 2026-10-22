W Sumach po uderzeniu rosyjskiego drona zapalił się samochód osobowy

Rosyjskie wojska zaatakowały pojazdy cywilne w Sumach przy użyciu drona FPV. Po trafieniu w samochód wybuchł pożar, a uszkodzenia odniosły również inne pojazdy. Ponadto fala uderzeniowa wybiła okna w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym. W wyniku ataku jest jedna osoba ranna.

Pomimo zagrożenia kolejnymi rosyjskimi atakami i trudnej sytuacji bezpieczeństwa ratownicy szybko ugaszili pożar.

Według wstępnych informacji w wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza.

Przypomnijmy, że drony zaatakowały rosyjskie regiony, a wybuchy rozległy się w kilku obwodach.

Tymczasem na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.

Siły obronne Ukrainy zadały uderzenia na obiekty wojskowe armii rosyjskiej.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.

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