В Сумах после удара российского дрона загорелся легковой автомобиль
Российские войска атаковали гражданский транспорт в Сумах с помощью FPV-дрона. После попадания в автомобиль вспыхнул пожар, также были повреждены другие транспортные средства. Кроме того, взрывная волна выбила окна в пятиэтажном жилом доме. В результате атаки есть пострадавший.
Несмотря на угрозу повторных российских ударов и сложную ситуацию с безопасностью, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
По предварительной информации, в результате атаки травмирован один человек.
Источник: ГСЧС.
Напомним, дроны атаковали российские регионы, взрывы прогремели в нескольких областях.
Между тем на фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений.
Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии.
В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника.