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В Сумах после удара российского дрона загорелся легковой автомобиль

UA NEWS 22 Октября 2026 10:40
В Сумах после удара российского дрона загорелся легковой автомобиль

Российские войска атаковали гражданский транспорт в Сумах с помощью FPV-дрона. После попадания в автомобиль вспыхнул пожар, также были повреждены другие транспортные средства. Кроме того, взрывная волна выбила окна в пятиэтажном жилом доме. В результате атаки есть пострадавший.

Несмотря на угрозу повторных российских ударов и сложную ситуацию с безопасностью, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По предварительной информации, в результате атаки травмирован один человек.

Источник: ГСЧС.

Напомним, дроны атаковали российские регионы, взрывы прогремели в нескольких областях.

Между тем на фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений.

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника.

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