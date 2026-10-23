Число погибших в результате российского удара по рынку в Лозовой Харьковской области возросло до трёх. В больнице скончалась ещё одна женщина, получившая ранения во время атаки.

«В больнице скончалась ещё одна пострадавшая. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти ей жизнь, но ранения оказались слишком серьёзными», — написал Синегубов.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В Лозовой число пострадавших в результате удара по рынку возросло до 36.

Напомним, что Россия нанесла удар по рынку в Лозовой в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие.

22 октября российские оккупационные войска атаковали местный рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека, ещё 17 гражданских получили ранения.

Утром 21 октября российский беспилотник поразил одну из установок на производственной площадке газодобывающей инфраструктуры «Группы Нафтогаз» в Харьковской области.

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