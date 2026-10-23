Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na targowisko w Lozowej w obwodzie charkowskim wzrosła do trzech. W szpitalu zmarła kolejna kobieta, która odniosła rany podczas ataku.

„W szpitalu zmarła kolejna poszkodowana. Lekarze zrobili wszystko, co w ich mocy, aby uratować jej życie, ale obrażenia okazały się zbyt poważne” – napisał Sinegubow.

Informację tę przekazał na Telegramie szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

W Lozowej liczba osób poszkodowanych w wyniku uderzenia w targowisko wzrosła do 36.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła atak na targowisko w Lozowej w obwodzie charkowskim, w wyniku którego są ofiary śmiertelne i ranni.

22 października rosyjskie siły okupacyjne zaatakowały lokalny targ w Lozowej w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a kolejnych 17 cywilów odniosło rany.

Rano 21 października rosyjski dron trafił w jedną z instalacji na terenie zakładu infrastruktury wydobywczej gazu „Grupy Naftogaz” w obwodzie charkowskim.

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