Российские атаки оставили без света жителей восьми областей Украины

По состоянию на утро 23 октября в результате российских обстрелов было зафиксировано отключение электроэнергии у потребителей в восьми областях Украины. На части территории страны также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до двух очередей.

«Ночью и утром враг наносил удары с помощью дронов по энергообъектам в нескольких областях. В результате к утру возникли новые отключения электроэнергии в Житомирской, Донецкой, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях», — говорится в сообщении.

Энергетики приступили к восстановительным работам везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за последствий российских атак в части областей до конца суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений в объеме до 2 очередей.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 пятницы на 3,6% ниже уровня предыдущего дня. «Укрэнерго» призывает ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

В ДТЭК объяснили, почему в Киеве не везде действуют графики отключений света.

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На Волыни из-за атаки РФ без света остались более 100 тысяч абонентов.

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