Rosyjskie ataki pozbawiły mieszkańców ośmiu obwodów Ukrainy dostaw prądu

Według stanu na poranek 23 października w wyniku rosyjskich ostrzałów odnotowano przerwy w dostawach prądu do odbiorców w ośmiu obwodach Ukrainy. Na części terytorium kraju obowiązują również harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej, obejmujące do dwóch tur.

„W nocy i rano wróg przeprowadzał ataki dronami na obiekty energetyczne w kilku obwodach. W rezultacie rano odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu w obwodach żytomierskim, donieckim, wołyńskim, mykołajowskim, poltawskim, chmielnickim, charkowskim i rówieńskim” – czytamy w komunikacie.

Pracownicy sektora energetycznego rozpoczęli prace naprawcze wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

W związku ze skutkami rosyjskich ataków w niektórych obwodach do końca doby konieczne jest stosowanie harmonogramów ograniczeń mocy dla przemysłu oraz harmonogramów godzinowych przerw w dostawach energii w zakresie do 2 tur.

Zużycie energii elektrycznej o godz. 9:30 w piątek jest o 3,6% niższe niż w dniu poprzednim. Ukenergo wzywa do ograniczenia korzystania z urządzeń elektrycznych o dużej mocy w godzinach od 16:00 do 22:00.

Informację tę podała spółka NEC „Ukrenergo” na Facebooku.

W DTEK wyjaśniono, dlaczego w Kijowie nie wszędzie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach prądu.

W Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Na Wołyniu, w wyniku ataku Rosji, ponad 100 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

W obwodzie kijowskim oraz w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

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