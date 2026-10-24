Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną oraz przedsiębiorstwo cywilne w obwodzie żytomierskim

W nocy z 23 na 24 października rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły ataki na obwód żytomierski. Atakom uległa infrastruktura energetyczna oraz przedsiębiorstwo cywilne w gminie żytomierskiej.

Według słów Witalija Bunečka, w wyniku wrogich ataków nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

„Wróg nie przestaje terroryzować obwodu żytomierskiego, nieustannie przeprowadzając ataki na obiekty cywilne na terenie obwodu” – zaznaczył szef Żytomierskiej Obwodowej Administracji.

Obecnie odpowiednie służby nadal likwidują skutki nocnego ataku i dokumentują zbrodnie wojenne rosyjskich wojsk.

Poinformował o tym szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Żytomierzu Witalij Bunečko.

W obwodzie czernihowskim w wyniku rosyjskich uderzeń na zakład przemysłowy w ciągu 23 października zginął mężczyzna, a 18 osób odniosło rany. Siedmiu rannych wymagało hospitalizacji, pozostałym udzielono pomocy medycznej na miejscu.

Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na magazyny na przedmieściach Dniepru 20 października wzrosła do trzech. W szpitalu zmarł 33-letni mężczyzna, który odniósł ciężkie obrażenia podczas ataku.

Przypomnijmy, że w obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu doby 23 października rannych zostało siedmiu cywilów. Atakom wroga poddano 25 miejscowości w 16 gminach. Rosyjskie wojska uszkodziły budynki mieszkalne, placówkę edukacyjną, budynki administracyjne, środki transportu oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatniej doby, 23 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów rannych zostało sześć osób. Rosyjskie wojska zaatakowały miejscowości przy użyciu lotnictwa, dronów i artylerii, uszkadzając budynki mieszkalne, samochody i obiekty infrastruktury.

Wojska rosyjskie prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Ataki dotknęły cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol oraz Krywójż. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejne 11 zostało rannych.

Ogółem w ciągu doby wojska rosyjskie użyły przeciwko obwodowi dniepropetrowskiemu dronów i artylerii. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych odnotowano w Dnieprze, gdzie osiem osób przebywa w szpitalu. Informację tę podał Ganzhav na swoim kanale Telegram.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejny mężczyzna odniósł rany i znajduje się w stanie krytycznym. Atakom uległy budynki mieszkalne, budynek administracyjny, szkoła sportowa, samochody oraz infrastruktura.

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