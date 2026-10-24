Zelenski nałożył sankcje na producentów rosyjskich rakiet balistycznych oraz dostawców komponentów dla przemysłu obronnego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził sankcje wobec rosyjskich przedsiębiorstw i obywateli, którzy pomagają w produkcji rakiet balistycznych oraz dostarczają rosyjskiemu kompleksowi zbrojeniowemu sprzęt i komponenty do dronów, lotnictwa wojskowego, pojazdów opancerzonych oraz uzbrojenia rakietowego.

Na pierwszej liście sankcyjnej znalazło się 51 osób fizycznych i 44 osoby prawne zaangażowane w produkcję rakiet balistycznych, za pomocą których Rosja atakuje infrastrukturę krytyczną i cywilną oraz ostrzeliwuje ukraińskie miasta i gminy.

Są to przedsiębiorstwa, które wytwarzają i dostarczają surowce, sprzęt oraz narzędzia do produkcji broni dalekiego zasięgu, w szczególności rakiet „Iskander”, „Kalibr”, X-101 i „Kindżal”.

Wśród nich znajdują się:

„Instytut Tworzyw Sztucznych im. G. S. Petrowa” — jedyny w Rosji producent szeregu komponentów do materiałów kompozytowych, które są dostarczane przedsiębiorstwom z sektora obronnego, lotniczo-kosmicznego, lotniczego i stoczniowego.

„Korporacja systemów kosmicznych specjalnego przeznaczenia »Kometa«” — główne przedsiębiorstwo grupy naukowo-produkcyjnej, produkujące przeciwlotnicze systemy rakietowe, urządzenia radarowe oraz zespoły wyposażenia pokładowego.

„WitaReaktiv” – przedsiębiorstwo specjalizujące się w surowcach chemicznych i zaangażowane w produkcję balistycznego uzbrojenia rakietowego.

„Promenerg” — opracowuje urządzenia optyczne, laserowe i optoelektroniczne, systemy informacyjno-celownicze oraz przeprowadza testy sprzętu pokładowego.

„Kirowski Zakład Biochemiczny” — uczestniczy w produkcji i modernizacji uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego.

„Ogólnorosyjski Instytut Badawczy Metrologii im. D. I. Mendelejewa” — prowadzi badania naukowe, produkuje sprzęt pomiarowy oraz opracowuje oprogramowanie dla uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Pewne ograniczenia nałożono na 32 obywateli Rosji i 35 rosyjskich przedsiębiorstw. Według danych Kancelarii Prezydenta są oni zaangażowani w łańcuchy produkcji i dostaw precyzyjnego sprzętu przemysłowego, narzędzi, komponentów, elektroniki oraz surowców dla przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Na liście znalazły się w szczególności:

„Gagaring” — specjalizuje się w sprzedaży sprzętu łącznościowego i sterującego do dronów FPV.

„Virgin-EK” — dostarcza rosyjskim najeźdźcom zagraniczne komponenty elektroniczne.

Związek Producentów Obrabiarek „Pressmash” — zajmuje się hurtową sprzedażą obrabiarek, które dostarcza do zakładów zaangażowanych w produkcję rakiet X-101, X-59 oraz dronów „Orion”.

Sankcje nałożono również na przedsiębiorstwa rosyjskiej grupy przemysłowej „RUSAL”, które mają kluczowe znaczenie dla państwa agresora i są zaangażowane w produkcję lotnictwa wojskowego, pojazdów opancerzonych, uzbrojenia rakietowego, dronów oraz innych produktów wojskowych.

Według informacji Biura Prezydenta, w okresie od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. tylko dwie firmy — „Połączona Spółka RUSAL Dom Handlowy” oraz „RUSAL Taishetska Fabryka Aluminium” — importowały do Rosji tlenek glinu o wartości prawie 150 milionów rubli.

Surowiec ten wykorzystywano do produkcji samolotów wojskowych, uzbrojenia rakietowego, pojazdów opancerzonych i dronów.

Doradca — pełnomocnik Prezydenta Ukrainy ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk oświadczył, że Ukraina nadal identyfikuje przedsiębiorstwa zaangażowane w produkcję rosyjskiego uzbrojenia i nakłada na nie ograniczenia.

„Systematycznie identyfikujemy i nakładamy sankcje na przedsiębiorstwa zaangażowane w produkcję rosyjskich rakiet balistycznych i innych środków rażenia. Pracujemy nad rozszerzeniem tych sankcji na inne jurysdykcje. Łącznie powinno to znacznie osłabić zdolności rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego do produkcji broni” – zaznaczył Władysław Własjuk.

Odpowiednie dekrety przewidują wprowadzenie w życie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Informuje o tym Biuro Prezydenta.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone próbują wznowić negocjacje w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, proponując nowy schemat ewentualnych porozumień między Kijowem a Moskwą. Według dziennikarzy wśród postanowień planu znajdują się: rezygnacja Ukrainy z przystąpienia do NATO, perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, zniesienie sankcji wobec Rosji oraz wznowienie dostaw rosyjskiego gazu do Europy.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jest gotów udać się na szczyt G20 na Florydzie, jeśli prezydent USA Donald Trump zaprosi Ukrainę i będzie tam możliwość omówienia porozumień pokojowych z udziałem Władimira Putina.

Zelenski oświadczył również, że Ukraina dopuszcza możliwość zawieszenia ognia i zamrożenia obecnej linii frontu w celu rozpoczęcia negocjacji, jednak odmawia oddania swoich terytoriów lub uznania ich za rosyjskie.

Czytaj nas na