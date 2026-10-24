泽连斯基对俄罗斯弹道导弹制造商及国防工业零部件供应商实施了制裁

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基对协助生产弹道导弹，并向俄罗斯国防工业综合体供应无人机、 军用航空、装甲车辆及导弹武器的设备与零部件。

首批制裁名单包括51名自然人和44家法人实体，它们参与了弹道导弹的生产，而俄罗斯正是利用这些导弹袭击关键基础设施和民用基础设施，并炮击乌克兰的城市和社区。

这些企业专门生产并供应用于制造远程武器的原材料、设备和工具，特别是“伊斯坎德尔”、“卡利布尔”、X-101和“匕首”等导弹。

其中包括：

“G. S. 彼得罗夫塑料研究所 ”——俄罗斯唯一一家生产复合材料系列组件的企业，其产品供应给国防、航空航天、航空和造船领域的企业。

“彗星”特种航天 系统集团——该科研生产集团的核心企业，主要生产防空导弹系统、雷达设备及机载设备系统。

“维塔反应”（VitaReaktiv ）——一家专门从事化学原料生产的企业，并参与弹道导弹武器的生产。

“普罗梅纳戈 ”——研发光学、激光和光电仪器、信息瞄准系统，并进行机载设备测试。

“基洛夫生化厂 ”——参与武器和军事装备的生产与现代化改造。

“D. I. 门捷列夫全俄计量科学研究所”——开展科学研究，制造测量设备，并为武器和军事装备开发软件。

针对32名俄罗斯公民和35家俄罗斯公司实施了特定限制措施。 据总统办公室称，这些实体参与了为俄罗斯军工企业生产和供应高精度工业设备、工具、零部件、电子产品及原材料的产业链。

该名单具体包括：

“加加林”（Gagaring ）——专门销售用于FPV无人机的通信和控制硬件。

“维吉尼亚 -EK”——向俄罗斯侵略者供应外国电子元件。

机床制造联合体“普雷斯马什”——从事金属加工机床的批发贸易，向参与生产X-101、X-59导弹及“奥里昂”无人机的工厂供货。

制裁还针对俄罗斯工业集团“俄铝”旗下的企业，这些企业对侵略国至关重要，并参与军用飞机、装甲车辆、导弹武器、无人机及其他军用产品的生产。

据总统办公室消息，从2024年4月至2025年3月，仅有两家企业—— “俄铝联合贸易公司”和“俄铝泰谢特铝厂”——向俄罗斯进口了价值近1.5亿卢布的氧化铝。

该原材料被用于生产军用飞机、导弹武器、装甲车辆和无人机。

乌克兰总统制裁政策事务特使弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克表示，乌克兰将继续查明参与俄罗斯武器生产的企业，并对它们实施限制措施。

“我们正有计划地识别并制裁参与生产俄罗斯弹道导弹及其他杀伤性武器的企业。我们正在努力将这些制裁措施扩展到其他司法管辖区。 综合来看，这将显著削弱俄罗斯军工复合体生产武器的能力，”弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克指出。

相关法令规定将乌克兰国家安全与国防委员会的决议付诸实施。

总统办公室报道了这一消息。

需要指出的是，美国正试图重启关于结束俄乌战争的谈判，并提出了一套基辅与莫斯科之间可能达成的协议新方案。 据记者报道，该计划的条款包括：乌克兰放弃加入北约、保留加入欧盟的前景、取消对俄罗斯的制裁以及恢复向欧洲供应俄罗斯天然气。

此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，如果美国总统唐纳德·特朗普邀请乌克兰参加在佛罗里达举行的G20峰会，且有机会在普京参与的情况下讨论和平协议，他愿意前往。

此外，泽连斯基还表示，乌克兰可以接受停火并冻结当前前线以启动谈判，但拒绝割让本国领土或承认这些领土属于俄罗斯。

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