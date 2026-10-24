Зеленский ввел санкции против производителей российских баллистических ракет и поставщиков компонентов для ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских предприятий и граждан, которые содействуют производству баллистических ракет и поставляют российскому оборонно-промышленному комплексу оборудование и компоненты для дронов, военной авиации, бронетехники и ракетного вооружения.

В первый санкционный список вошли 51 физическое и 44 юридических лица, причастные к производству баллистических ракет, которыми Россия атакует критическую и гражданскую инфраструктуру, обстреливает украинские города и населённые пункты.

Речь идет о предприятиях, которые производят и поставляют сырье, оборудование и инструменты для производства дальнобойного вооружения, в частности ракет «Искандер», «Калибр», Х-101 и «Кинжал».

Среди них:

«Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» — единственный в России производитель ряда компонентов для композиционных материалов, которые поставляются предприятиям оборонного, аэрокосмического, авиационного и судостроительного комплексов.

«Корпорация космических систем специального назначения «Комета» — главное предприятие научно-производственной группы, изготавливающее зенитные ракетные комплексы, радиолокационные средства и комплексы бортового оборудования.

«ВитаРеактив» — предприятие, специализирующееся на химическом сырье и участвующее в производстве баллистического ракетного вооружения.

«Променерго» — разрабатывает оптические, лазерные и оптико-электронные приборы, информационно-прицельные системы и проводит испытания бортовой аппаратуры.

«Кировский биохимический завод» — участвует в производстве и модернизации вооружения и военной техники.

«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» — проводит научные исследования, изготавливает измерительное оборудование и разрабатывает программное обеспечение для вооружения и военной техники.

Отдельные ограничения введены в отношении 32 граждан России и 35 российских компаний. По данным Администрации Президента, они вовлечены в цепочки производства и поставок высокоточного промышленного оборудования, инструментов, компонентов, электроники и сырья для предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В перечень, в частности, вошли:

«Гагаринг» — специализируется на реализации аппаратных средств связи и управления для FPV-дронов.

«Вирджин-ЭК» — поставляет российским захватчикам иностранные электронные компоненты.

Станкостроительное объединение «Прессмаш» — занимается оптовой торговлей металлообрабатывающими станками, которые поставляет заводам, вовлеченным в производство ракет Х-101, Х-59 и беспилотников «Орион».

Санкции также введены против предприятий российской промышленной группы «РУСАЛ», которые имеют важное значение для страны-агрессора и задействованы в производстве военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, дронов и других военных изделий.

По информации Офиса Президента, с апреля 2024 года по март 2025 года только две компании — «Объединенная компания РУСАЛ Торговый дом» и «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» — импортировали в Россию оксид алюминия на сумму почти 150 миллионов рублей.

Это сырье использовалось для производства военной авиации, ракетного вооружения, бронетехники и дронов.

Советник — уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина продолжает выявлять предприятия, причастные к производству российского вооружения, и вводить против них ограничения.

«Мы планомерно выявляем и применяем санкции к предприятиям, вовлеченным в производство российских баллистических ракет и других средств поражения. Работаем над распространением этих санкций на другие юрисдикции. В совокупности это должно существенно ослабить способность российского ВПК производить оружие», — отметил Владислав Власюк.

Соответствующие указы предусматривают введение в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Офис Президента.

Напомним, США пытаются возобновить переговоры о завершении российско-украинской войны, предлагая новую схему возможных договоренностей между Киевом и Москвой. По данным журналистов, среди положений плана — отказ Украины от вступления в НАТО, перспектива членства в Европейском союзе, отмена санкций против России и возобновление поставок российского газа в Европу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на саммит G20 во Флориду, если президент США Дональд Трамп пригласит Украину и там будет возможность обсудить мирные договоренности с участием Владимира Путина.

Также Зеленский заявил, что Украина допускает возможность прекращения огня и замораживания нынешней линии фронта для начала переговоров, однако отказывается отдавать свои территории или признавать их российскими.

Читай нас в