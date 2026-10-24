W Słowiańsku zmarła kobieta, która została ranna podczas rosyjskiego nalotu

W szpitalu zmarła 62-letnia mieszkanka Słowiańska w obwodzie donieckim, która odniosła obrażenia w wyniku rosyjskiego nalotu na dzielnicę zabudowy wielokondygnacyjnej w piątek. Lekarze walczyli o jej życie, jednak nie udało się uratować kobiety.

„Lekarze walczyli o jej życie, ale cudu się nie stało. Jeszcze dwie osoby odniosły obrażenia. Łączna liczba rannych w piątek wyniosła 4 osoby. Wszyscy zostali hospitalizowani” – napisał Wadim Liach.

Według szefa miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku w ciągu ostatniego dnia odnotowano 12 uderzeń na terenie miasta. W wyniku ostrzałów zniszczono i uszkodzono 23 jednostki techniki, sześć samochodów, trzy budynki wielokondygnacyjne i jeden dom prywatny, dwa sklepy oraz stację benzynową.

Wcześniej, 21 października, rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na centrum Słowiańska. Wówczas rannych zostało pięciu cywilów, w tym dwoje dzieci.

Po rosyjskich atakach obwodowa administracja wojskowa w Doniecku podjęła decyzję o rozszerzeniu strefy obowiązkowej ewakuacji rodzin z dziećmi na całe terytorium gminy Słowiańsk oraz sąsiedniej gminy Kramatorsk.

Decyzja ta ma na celu ewakuację dzieci wraz z rodzinami z terenów, na których z powodu rosyjskich ostrzałów nadal istnieje zagrożenie dla ludności cywilnej.

Informację tę podał w sobotę rano szef miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadim Liach.

Ponadto liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na magazyny na przedmieściach Dniepru 20 października wzrosła do trzech. W szpitalu zmarł 33-letni mężczyzna, który odniósł ciężkie obrażenia podczas ataku.

Przypomnijmy, że w obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu doby 23 października rannych zostało siedmiu cywilów. Atakom wroga poddano 25 miejscowości w 16 gminach. Rosyjskie wojska uszkodziły budynki mieszkalne, placówkę edukacyjną, budynki administracyjne, środki transportu oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatniej doby, 23 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów rannych zostało sześć osób. Rosyjskie wojska zaatakowały miejscowości przy użyciu lotnictwa, dronów i artylerii, uszkadzając budynki mieszkalne, samochody i obiekty infrastruktury.

Wojska rosyjskie prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Ataki dotknęły cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol i Krywójż. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejne 11 zostało rannych.

Ogółem w ciągu doby wojska rosyjskie użyły przeciwko obwodowi dniepropetrowskiemu dronów i artylerii. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych odnotowano w Dnieprze, gdzie osiem osób przebywa w szpitalu. Informację tę podał Ganzhav na swoim kanale w Telegramie.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejny mężczyzna odniósł rany i znajduje się w stanie krytycznym. Atakom uległy budynki mieszkalne, budynek administracyjny, szkoła sportowa, samochody oraz infrastruktura.

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