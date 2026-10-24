У Слов’янську померла жінка, поранена під час російського авіаудару

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У лікарні померла 62-річна жителька Слов’янська Донецької області, яка зазнала поранень унаслідок російського авіаудару по району багатоповерхової забудови в п’ятницю. Медики боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося.

«Лікарі боролися за її життя, але дива не сталося. Ще двоє людей отримали поранення. Загальна кількість поранених за п'ятницю склала 4 людини. Усі госпіталізовані», — написав Вадим Лях.

За словами начальника Слов’янської міської військової адміністрації, протягом минулого дня по місту зафіксували 12 ударів. Унаслідок обстрілів знищено та пошкоджено 23 одиниці техніки, шість автомобілів, три багатоповерхові й один приватний будинок, два магазини та автозаправну станцію.

Раніше, 21 жовтня, російські окупанти завдали удару по центру Слов’янська. Тоді поранень зазнали п’ятеро мирних жителів, серед яких були двоє дітей.

Після російських атак Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення розширити зону обов’язкової примусової евакуації сімей із дітьми на всю територію Слов’янської та сусідньої Краматорської громад.

Рішення спрямоване на евакуацію дітей разом із родинами з територій, де через російські обстріли зберігається небезпека для цивільного населення.

Про це в суботу вранці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Крім того, кількість загиблих унаслідок російського удару по складах у передмісті Дніпра 20 жовтня зросла до трьох. У лікарні помер 33-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час атаки.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок російських обстрілів протягом доби, 23 жовтня, постраждали семеро мирних жителів. Під ворожими атаками опинилися 25 населених пунктів у 16 громадах. Російські війська пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, адміністративні приміщення, транспорт та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Херсонській області протягом минулої доби, 23 жовтня, внаслідок російських обстрілів поранення дісталишестеро людей. Російські війська атакували населені пункти авіацією, безпілотниками та артилерією, пошкодивши житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

Російські війська майже 70 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони, зокрема Дніпро, Нікопольщина та Криворіжжя. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Загалом протягом доби російські війська застосовували проти Дніпропетровщини безпілотники та артилерію. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Найбільше постраждалих — у Дніпрі, де восьмеро людей перебувають у лікарні. Про це написав Ганжав телеграм-каналі.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Російські війська протягом дня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень і перебуває у важкому стані. Під ударами опинилися житлові будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, автомобілі та інфраструктура.

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