В Славянске скончалась женщина, получившая ранение в результате российского авиаудара

В больнице скончалась 62-летняя жительница Славянска Донецкой области, получившая ранения в результате российского авиаудара по району многоэтажной застройки в пятницу. Медики боролись за её жизнь, однако спасти женщину не удалось.

«Врачи боролись за её жизнь, но чуда не произошло. Ещё двое человек получили ранения. Общее количество раненых за пятницу составило 4 человека. Все госпитализированы», — написал Вадим Лях.

По словам начальника Славянской городской военной администрации, в течение прошлого дня по городу было зафиксировано 12 ударов. В результате обстрелов были уничтожены и повреждены 23 единицы техники, шесть автомобилей, три многоэтажных и один частный дом, два магазина и автозаправочная станция.

Ранее, 21 октября, российские оккупанты нанесли удар по центру Славянска. Тогда ранения получили пять мирных жителей, среди которых были двое детей.

После российских атак Донецкая областная военная администрация приняла решение расширить зону обязательной принудительной эвакуации семей с детьми на всю территорию Славянской и соседней Краматорской общин.

Решение направлено на эвакуацию детей вместе с семьями с территорий, где из-за российских обстрелов сохраняется опасность для гражданского населения.

Об этом в субботу утром сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Кроме того, число погибших в результате российского удара по складам в пригороде Днепра 20 октября возросло до трёх. В больнице скончался 33-летний мужчина, получивший тяжёлые ранения во время атаки.

Напомним, в Сумской области в результате российских обстрелов за сутки, 23 октября, пострадали семь мирных жителей. Под вражескими атаками оказались 25 населенных пунктов в 16 общинах. Российские войска повредили жилые дома, учебное заведение, административные помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 23 октября, в результате российских обстрелов ранения получили шесть человек. Российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, еще 11 получили ранения.

В целом за сутки российские войска применяли против Днепропетровской области беспилотники и артиллерию. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Больше всего пострадавших — в Днепре, где восемь человек находятся в больнице. Об этом написал Ганжав в Telegram-канале.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения и находится в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались жилые дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и инфраструктура.

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