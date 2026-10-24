一名在俄罗斯空袭中受伤的妇女在斯拉维扬斯克去世

一名62岁的顿涅茨克州斯洛维扬斯克市居民在医院去世，她是在上周五俄罗斯对该市一处多层建筑区发动空袭时受伤的。医护人员曾竭力抢救，但最终未能挽救这位妇女的生命。

“医生们竭尽全力抢救，但奇迹并未发生。另有两人受伤。周五当天受伤总人数为4人。所有伤者均已被送医救治，”瓦迪姆·利亚赫写道。

据斯洛维扬斯克市军事行政长官称，过去一天内，该市共记录到12次袭击。 炮击导致23台军事装备、6辆汽车、3栋多层建筑和1栋私人住宅、2家商店以及1座加油站被摧毁或损毁。

此前，10月21日，俄罗斯占领军曾对斯洛维扬斯克市中心发动袭击。当时有5名平民受伤，其中包括两名儿童。

在俄罗斯发动袭击后，顿涅茨克州军事行政当局决定将带孩子的家庭强制疏散区扩大至斯洛维扬斯克及邻近克拉马托尔斯克社区的全部区域。

该决定旨在将儿童及其家人从因俄罗斯炮击而仍对平民构成威胁的地区疏散出去。

斯洛维扬斯克市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫于周六上午通报了这一消息。

此外，10月20日俄罗斯对第聂伯尔郊区仓库的袭击造成的死亡人数已升至三人。一名在袭击中受重伤的33岁男子在医院不治身亡。

需要指出的是，10月23日24小时内，苏梅州因俄罗斯炮击共有7名平民受伤。 共有16个社区的25个居民点遭到敌方袭击。俄军损毁了居民住宅、教育机构、行政办公楼、交通工具及其他民用基础设施。

在赫尔松州，10月23日过去24小时内，因俄罗斯炮击，另有6人受伤。 俄军动用战机、无人机和火炮袭击了各居民点，造成民居、车辆及基础设施受损。

俄军动用无人机和火炮对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近70次袭击。四个地区遭到袭击，包括第聂伯市、尼科波尔地区和克里沃罗日地区。炮击造成1人死亡，另有11人受伤。

总体而言，过去24小时内，俄军持续对第聂伯罗彼得罗夫斯克州使用无人机和火炮进行攻击。袭击导致1人死亡，另有11人受伤。 受灾最严重的地区是第聂伯市，那里有8人正在医院接受治疗。甘扎夫在Telegram频道上发布了这一消息。

自傍晚以来，俄军已近20次动用无人机袭击第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州。炮击造成两人受伤。

当天，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有1名男子受伤，目前伤势危重。 遭袭目标包括居民楼、行政大楼、体育学校、车辆及基础设施。

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