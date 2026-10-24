Росія атакувала Херсонщину, поранено шестеро людей

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У Херсонській області протягом минулої доби, 23 жовтня, внаслідок російських обстрілів поранення дістали шестеро людей. Російські війська атакували населені пункти авіацією, безпілотниками та артилерією, пошкодивши житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

«Через російську агресію шестеро людей дістали поранення», — поінформував Прокудін.

За словами начальника ОВА, минулої доби під російським авіаційним терором, атаками дронів та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Олександрівка, Дар’ївка, Вітрове, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Велетенське, Дніпровське, Миролюбівка, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Зміївка, Томарине, Кучерське, Милове, Республіканець, Золота Балка, Михайлівка, Костирка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам’янка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок атак пошкоджено багатоповерховий і приватний будинки та автомобілі.

Олександр Прокудін також повідомив, що протягом минулої доби зі звільнених громад Херсонської області евакуювали двох людей.

Російські обстріли продовжують становити загрозу для жителів регіону, зокрема для людей, які залишаються в населених пунктах поблизу лінії фронту.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі.

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Загалом протягом доби російські війська застосовували проти Дніпропетровщини безпілотники та артилерію. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Найбільше постраждалих — у Дніпрі, де восьмеро людей перебувають у лікарні. Про це написав Ганжав телеграм-каналі.

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Російські війська протягом дня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень і перебуває у важкому стані. Під ударами опинилися житлові будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, автомобілі та інфраструктура.

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