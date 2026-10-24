俄罗斯袭击了赫尔松州，造成6人受伤

在赫尔松州，过去24小时内（10月23日），因俄罗斯炮击，共有6人受伤。 俄军动用战机、无人机和火炮袭击了居民区，造成民宅、车辆和基础设施受损。

“由于俄罗斯的侵略，有6人受伤，”普罗库丁通报道。

据该州行政长官称，过去24小时内，安托尼夫卡、亚历山德罗夫卡、达里耶夫卡、维特罗韦、扎里奇内、伊万尼夫卡、 因古列茨、因古利夫卡、利马内茨、尼基尔斯克、波尼亚蒂夫卡、托卡里夫卡、乌利亚诺夫卡、费多罗夫卡、恰伊奇内、亚斯纳波利亚纳、维列滕斯克、第聂伯罗夫斯克、米罗柳比夫卡、诺沃德米特里夫卡、 托米纳巴尔卡、扬塔尔内、贝里斯拉夫、兹米耶夫卡、托马里内、库切尔斯克、米洛韦、雷斯普布利卡内茨、佐洛塔巴尔卡、米哈伊洛夫卡、科斯蒂尔卡、蒂亚金卡、布尔贡卡、奥德拉多卡米扬卡以及赫尔松市。

俄军袭击了该州的关键基础设施和社会基础设施，以及各定居点的居民区。

袭击导致多栋多层建筑、独栋住宅及车辆受损。

亚历山大·普罗库丁还表示，过去24小时内，已有两人从赫尔松州已解放的社区撤离。

俄罗斯的炮击继续对该地区居民构成威胁，特别是对仍留在前线附近居民点的人们。

赫尔松州军事行政长官亚历山大·普罗库丁在Telegram上通报了这一情况。

俄军动用无人机和火炮对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近70次袭击。共有四个地区遭到袭击，包括第聂伯市、尼科波尔地区和克里沃罗日地区。袭击造成1人死亡，另有11人受伤。

总体而言，过去24小时内，俄军持续对第聂伯罗彼得罗夫斯克州使用无人机和火炮进行攻击。袭击导致1人死亡，另有11人受伤。 受灾最严重的地区是第聂伯市，那里有8人正在医院接受治疗。甘扎夫在Telegram频道上发布了这一消息。

自傍晚以来，俄军已近20次动用无人机袭击第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州。炮击造成两人受伤。

当天，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有1名男子受伤，目前伤势危重。 遭袭目标包括居民楼、行政大楼、体育学校、车辆及基础设施。

关注我们在