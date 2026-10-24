10月20日，俄罗斯对第聂伯尔市郊仓库发动袭击，死亡人数已升至三人。一名在袭击中受重伤的33岁男子在医院不治身亡。

据地区行政管理局负责人称，该伤者情况极度危急，全身多处烧伤。医护人员直至最后一刻仍在竭力抢救，但最终未能挽救该男子的生命。

“至此，因俄罗斯袭击第聂伯郊区仓库而死亡的人数已增至三人。另有三人受伤，”地区行政管理局通报称。

俄罗斯对第聂伯郊区仓库的袭击造成三人死亡，另有三人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政局局长亚历山大·甘扎在其Telegram频道上通报了这一消息。

需要指出的是，10月23日24小时内，苏姆州因俄罗斯炮击导致7名平民受伤。 16个社区的25个居民点遭到敌方袭击。俄军损毁了居民住宅、教育机构、行政办公楼、交通工具及其他民用基础设施。

在赫尔松州，10月23日过去24小时内，因俄罗斯炮击导致6人受伤。 俄军动用战机、无人机和火炮袭击了各居民点，造成民居、车辆及基础设施受损。

俄军动用无人机和火炮对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近70次袭击。四个地区遭到袭击，包括第聂伯市、尼科波尔地区和克里沃罗日地区。炮击造成1人死亡，另有11人受伤。

总体而言，过去24小时内，俄军持续对第聂伯罗彼得罗夫斯克州使用无人机和火炮进行攻击。袭击导致1人死亡，另有11人受伤。 受灾最严重的地区是第聂伯市，那里有8人正在医院接受治疗。甘扎夫在Telegram频道上发布了这一消息。

自傍晚以来，俄军已近20次动用无人机袭击第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州。炮击导致两人受伤。

当天，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有1名男子受伤，目前伤势危重。 遭袭目标包括居民楼、行政大楼、体育学校、车辆及基础设施。

关注我们在