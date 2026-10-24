W Dnieprze zmarł 33-letni mężczyzna, ranny podczas rosyjskiego ataku

Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na magazyny na przedmieściach Dniepru 20 października wzrosła do trzech. W szpitalu zmarł 33-letni mężczyzna, który odniósł ciężkie obrażenia podczas ataku.

Jak poinformował szef Obwodnej Administracji, poszkodowany znajdował się w stanie krytycznym i miał oparzenia na całym ciele. Lekarze do ostatniej chwili walczyli o jego życie, jednak nie udało się go uratować.

„W ten sposób liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na magazyny na przedmieściach Dniepru wzrosła do trzech. Trzy kolejne osoby zostały ranne” – poinformowała administracja obwodowa.

W wyniku rosyjskiego ataku na magazyny na przedmieściach Dniepru zginęły trzy osoby, a kolejne trzy odniosły rany.

Informację tę podał przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha na swoim kanale w Telegramie.

Przypomnijmy, że w obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu doby 23 października rannych zostało siedmiu cywilów. Atakom wroga poddano 25 miejscowości w 16 gminach. Rosyjskie wojska uszkodziły budynki mieszkalne, placówkę edukacyjną, budynki administracyjne, środki transportu oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej.

W obwodzie chersonskim w ciągu ostatniej doby, 23 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów rannych zostało sześć osób. Rosyjskie wojska zaatakowały miejscowości przy użyciu lotnictwa, dronów i artylerii, uszkadzając budynki mieszkalne, samochody i obiekty infrastruktury.

Wojska rosyjskie prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Ataki dotknęły cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol i Krywójż. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejne 11 zostało rannych.

Ogółem w ciągu doby wojska rosyjskie użyły przeciwko obwodowi dniepropetrowskiemu dronów i artylerii. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych odnotowano w Dnieprze, gdzie osiem osób przebywa w szpitalu. Informację tę podał Ganzhav na swoim kanale Telegram.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejny mężczyzna odniósł rany i znajduje się w stanie krytycznym. Atakom uległy budynki mieszkalne, budynek administracyjny, szkoła sportowa, samochody oraz infrastruktura.

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