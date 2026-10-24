Z rosyjskiej niewoli powrócił żołnierz piechoty morskiej z obwodu mykołaowskiego, Jewgienij Ujmanow

Z rosyjskiej niewoli powrócił żołnierz piechoty morskiej z obwodu mykolaivskiego, Jewgienij Ujmanow, który przebywał w niewoli od 12 kwietnia 2022 roku. Jest jednym z trzech mężczyzn z tej samej rodziny, którzy od pierwszych dni pełnej inwazji stanęli w obronie Ukrainy.

„Kiedy wczoraj zadzwoniono do mnie i powiedziano, że Żenia wrócił... Tak długo na to czekaliśmy, że jednocześnie się ucieszyłam i nie mogłam w to uwierzyć. Ogarnęły mnie emocje, które trudno wyrazić słowami” – opowiedziała kobieta.

Matka żołnierza przyznała, że nie wątpiła w powrót syna. Zaledwie dwa dni przed otrzymaniem wiadomości napisała do niego list, z którym z jakiegoś powodu zwlekała. Hanna Iwanowna przypuszcza, że być może podświadomie wyczuwała zbliżające się ważne wydarzenie.

Przed rozpoczęciem pełnej inwazji Jewgienij Ujmanow pracował jako budowlańca. Jednak już pierwszego dnia wielkiej wojny udał się do komisariatu wojskowego. Tak samo postąpili inni mężczyźni z rodziny: ojciec, mąż siostry i teść.

Jewgienij służył w 36. oddzielnej brygadzie piechoty morskiej. Trafił do niewoli 12 kwietnia 2022 roku.

„28 lutego zadzwonił do domu i powiedział, że jest w obwodzie donieckim, w pobliżu Wołnowachy. Później dowiedzieliśmy się, że bronili Mariupola. Potem był jeszcze jeden telefon — w nocy 17 marca. Aby do nas zadzwonić, wspiął się na dach wieżowca. W tym momencie połączenie zostało przerwane” – wspomina matka żołnierza piechoty morskiej.

Od tego czasu bliscy przez długi czas nie mieli żadnych informacji o losie Jewgienija.

Siostra żołnierza, Lilia, nieustannie szukała w Internecie jakichkolwiek informacji o swoich bliskich. W tym samym okresie wraz z Jewgienijem zaginęli bez śladu jej mąż Aleksander Szepela oraz ojciec Giennadij Ujmanow. Służyli oni w 79. brygadzie desantowo-szturmowej i również bronili obwodu donieckiego.

Później Lilia natrafiła na nagranie przedstawiające ukraińskich marines, którzy zostali wzięci do niewoli w pobliżu Mariupolskiego Kombinatu Huty im. Iljicza. Na nagraniu rozpoznała brata po plecaku, który Jewgienij zabrał ze sobą na wojnę dla syna.

Później kobieta znalazła w Internecie zdjęcie jeńca z tabliczką, na której widniało nazwisko i data urodzenia. Mimo że mężczyzna był bardzo wychudzony i miał na sobie brudne ubranie, bliscy zdołali się upewnić, że to właśnie Jewgienij.

Pierwszą wiadomość od Jewgienija rodzina otrzymała w 2023 roku. Bliscy pisali do niego wiele listów, jednak dotarcie ich zajmowało od siedmiu do dziewięciu miesięcy, a część korespondencji w ogóle nie docierała.

Początkowo wiadomości od żołnierza były bardzo krótkie. Z czasem zaczął pisać więcej, opowiadał, jak tęskni za bliskimi i czego mu brakuje.

„Pierwsza wiadomość od niego nadeszła już w 2023 roku. Pisaliśmy do niego wiele listów, ale dotarcie ich zajmowało od 7 do 9 miesięcy, a далеко nie wszystkie docierały. Początkowo wiadomości od niego były bardzo krótkie, ale ostatnio zaczął pisać nieco więcej. Mówił, że bardzo tęskni, że ma ochotę na czekoladę i mleko skondensowane. A w jednym z ostatnich listów napisał nawet, że ma już swój biznesplan i że kiedy wróci do domu, będzie potrzebował mojej pomocy, aby go zrealizować” – opowiedziała Hanna Iwanowna.

Jak się później okazało, mąż Anny Iwanownej oraz jej zięć Aleksander Szepela również trafili do rosyjskiej niewoli w kwietniu 2022 roku.

Mąż Anny Iwanownej powrócił do domu podczas wymiany jeńców w czerwcu 2025 roku. Jej zięć Aleksander Szepelia nadal przebywa w niewoli.

Jednocześnie los kolejnego krewnego — teścia Jewgienija o imieniu Arkadij — pozostaje nieznany. Mężczyzna jest uznawany za zaginionego bez śladu.

Powrót Jewgienija Ujmanowa był długo wyczekiwaną wiadomością dla rodziny, która od lat czekała na jego uwolnienie i nadal ma nadzieję na powrót pozostałych bliskich.

O powrocie żołnierza poinformowała korespondenta agencji Ukrinform jego matka, Hanna Iwanowna.

Podczas wymiany jeńców 23 października do domu powróciło 35 żołnierzy z oddzielnego oddziału specjalnego „Azow”.

W ramach procesu negocjacyjnego 23 października Ukraina odzyskała z rosyjskiej niewoli 270 osób. Wśród nich było 261 żołnierzy i dziewięciu cywilów. Wymiana odbyła się z polecenia prezydenta Ukrainy przy udziale Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi.

Uwolniony z rosyjskiej niewoli dziennikarz Dmytro Chyliuk poinformował, że podczas wymiany 23 października do domu powrócił żołnierz Ołeksandr Szczerbakow, z którym przebywali w tej samej celi.

23 października Ukraina sprowadziła na terytorium pod swoją kontrolą kolejnych siedmiu cywilów z terytoriów okupowanych. Wśród nich znalazła się 90-letnia kobieta o ograniczonej sprawności ruchowej, 50-letnia Ukrainka cierpiąca na poważne schorzenia, a także młoda kobieta wraz z dzieckiem.

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