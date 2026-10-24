Rosyjskie dowództwo wydało żołnierzowi rozkaz przedostania się do wsi Tersianka w obwodzie zaporoskim, wniesienia flagi Federacji Rosyjskiej i powrotu na swoje pozycje. Jednak zamiast sporządzić propagandowy raport o rzekomym posunięciu się naprzód, okupant wpadł w ręce Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według informacji wojskowych Rosjanin miał dotrzeć do Tersianki, położonej około 20 kilometrów od linii frontu. Jeńcem był zwiadowca z 36. rosyjskiej brygady.

Okupant otrzymał rozkaz wyruszenia z Huliaipola do Tersianki, wniesienia tam rosyjskiej trójkolorowej flagi, a po wykonaniu zadania podjęcia próby powrotu na swoje pozycje. Według danych 225. oddzielnego pułku szturmowego w ten sposób rosyjskie dowództwo próbowało stworzyć propagandowy obrazek, który miał rzekomo pokazywać postępy wojsk okupacyjnych.

Żołnierz nie był jednak w stanie wykonać rozkazu. W strefie odpowiedzialności 7. korpusu Wojsk Desantowo-Szturmowych został schwytany przez ukraińskich żołnierzy szturmowych.

Podczas rozmowy z ukraińskimi żołnierzami Rosjanin poinformował, że trafił do armii z kolonii karnej, gdzie odbywał karę. Podpisał kontrakt, a już po dwóch miesiącach służby otrzymał zadanie udania się z flagą Federacji Rosyjskiej na tyły ukraińskie.

Według słów jeńca bardziej doświadczeni żołnierze ostrzegali rekrutów, że dowództwo wyśle ich „na rzeź”.

Mimo że Rosjanin dobrowolnie podpisał kontrakt, stwierdził, że do dziś nie potrafi określić, która ze stron ma rację.

„To w ogóle wielka polityka. Nie potrafię ocenić, kto ma rację, a kto jest winny” – powiedział jeniec.

W 225. oddzielnym pułku szturmowym podkreślono, że zamiast propagandowego raportu o kolejnym rosyjskim „zwycięstwie” żołnierz znalazł się w ukraińskiej niewoli.

❗️Rosyjskie dowództwo wysłało żołnierza z trójkolorową flagą 20 km od linii frontu, aby stworzyć pozory postępów okupantów w rejonie Zaporoża Jednak zamiast propagandowego „zwycięstwa” Rosjanin trafił do niewoli żołnierzy 225. oddzielnego pułku szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy. — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 24 października 2026 r.

Informację tę podał 225. oddzielny pułk szturmowy.

Przypomnijmy, że w ciągu dwóch miesięcy operatorzy 8. pułku Sił Operacji Specjalnych zlikwidowali ponad 25 okupantów i wzięli do niewoli kolejnych 13.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Dowódca Grupy Wojsk „Centrum”, generał brygady Andrij Bilecki, oświadczył, że już w najbliższym czasie Ukraina może odnieść nowe sukcesy na froncie. Według niego, pod względem skali i wyników mogą one dorównać operacji „Vivaldi”.

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