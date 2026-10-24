Из российского плена вернулся морпех из Николаевской области Евгений Уйманов

Из российского плена вернулся морской пехотинец из Николаевской области Евгений Уйманов, который находился в плену с 12 апреля 2022 года. Он — один из трёх мужчин одной семьи, которые с первых дней полномасштабного вторжения встали на защиту Украины.

«Когда мне вчера позвонили и сказали, что Женя вернулся... Мы так долго этого ждали, что я и обрадовалась, и не поверила. Меня переполнили эмоции, которые трудно выразить словами», — рассказала женщина.

Мать военного призналась, что не сомневалась в возвращении сына. Всего за два дня до известия она написала ему письмо, с которым почему-то медлила. Анна Ивановна предполагает, что, возможно, подсознательно чувствовала приближение важного события.

До начала полномасштабного вторжения Евгений Уйманов работал строителем. Однако уже в первый день большой войны он отправился в военкомат. Так же поступили и другие мужчины семьи: отец, муж сестры и тесть.

Евгений проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. В плен он попал 12 апреля 2022 года.

«28 февраля он позвонил домой и сказал, что находится в Донецкой области, недалеко от Волновахи. Позже мы узнали, что они защищали Мариуполь. Затем был ещё один звонок — ночью 17 марта. Чтобы позвонить нам, он забирался на крышу многоэтажки. На этом связь прервалась», — вспомнила мама морпеха.

После этого родные долгое время не имели никакой информации о судьбе Евгения.

Сестра военного Лилия постоянно искала в интернете хоть какие-то сведения о своих родных. Вместе с Евгением в тот же период без вести пропали ее муж Александр Шепеля и отец Геннадий Уйманов. Они служили в 79-й десантно-штурмовой бригаде и также защищали Донецкую область.

Впоследствии Лилия наткнулась на видео с украинскими морскими пехотинцами, которые попали в плен возле Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. На записи она узнала брата по рюкзаку, который Евгений взял с собой на войну у сына.

Позже женщина нашла в интернете и фотографию пленного с табличкой, на которой были указаны фамилия и дата рождения. Несмотря на то, что мужчина сильно похудел и был в грязной одежде, родные смогли убедиться, что это Евгений.

Первое известие от Евгения семья получила в 2023 году. Родные писали ему много писем, однако те шли по семь-девять месяцев, а часть корреспонденции вообще не доходила.

Сначала сообщения от военного были очень короткими. Со временем он стал писать больше, рассказывал, как скучает по близким и чего ему не хватает.

«Первое известие от него пришло уже в 2023 году. Мы писали ему много писем, но они шли по 7–9 месяцев, и доходили далеко не все. Сначала сообщения от него были очень короткими, но в последнее время он стал писать чуть больше. Говорил, что очень соскучился, что хочет шоколада и сгущенного молока. А в одном из последних писем даже написал, что у него уже есть свой бизнес-план, и когда он вернётся домой, ему понадобится моя помощь, чтобы его воплотить», — рассказала Анна Ивановна.

Как выяснилось впоследствии, муж Анны Ивановны и её зять Александр Шепеля также попали в российский плен в апреле 2022 года.

Муж Анны Ивановны вернулся домой во время обмена пленными в июне 2025 года. Ее зять Александр Шепеля до сих пор находится в плену.

В то же время судьба еще одного родственника — тестя Евгения по имени Аркадий — остается неизвестной. Мужчина считается пропавшим без вести.

Возвращение Евгения Уйманова стало долгожданной новостью для семьи, которая годами ждала его освобождения и продолжает надеяться на возвращение других родных.

О возвращении военного корреспонденту «Укринформа» сообщила его мама Анна Ивановна.

В ходе обмена пленными 23 октября домой вернулись 35 военнослужащих отдельного отряда специального назначения «Азов».

В рамках переговорного процесса 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек. Среди них — 261 военнослужащий и девять гражданских лиц. Обмен был проведен по поручению президента Украины при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Освобожденный из российского плена журналист Дмитрий Хилюк сообщил, что во время обмена 23 октября домой вернулся военный Александр Щербаков, с которым они находились в одной камере.

23 октября Украина вернула на подконтрольную территорию ещё семерых гражданских лиц с оккупированных территорий. Среди них — 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка с тяжёлыми заболеваниями, а также молодая женщина и её ребёнок.

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