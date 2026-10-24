来自尼古拉耶夫州的陆战队员叶夫根尼·乌伊马诺夫从俄罗斯战俘营获释归来，他自2022年4月12日起一直被囚禁。 他是同一家庭中三名男子之一，自全面入侵伊始便挺身捍卫乌克兰。

“昨天有人给我打电话，说杰尼亚回来了……我们等待这一刻太久了，我既高兴又不敢相信。当时我情绪激动，那种感觉难以言表，”这位母亲说道。

这位军人的母亲坦言，她从未怀疑过儿子会回来。就在收到消息的前两天，她还给儿子写了一封信，这封信不知为何她一直拖着没寄。安娜·伊万诺夫娜推测，也许是潜意识里预感到了重大事件的临近。

在全面入侵开始之前，叶夫根尼·乌伊马诺夫是一名建筑工人。然而，在大战爆发的第一天，他就前往了征兵办公室。家中的其他男性也做了同样的决定：父亲、姐姐的丈夫以及岳父。

叶夫根尼曾在第36独立海军陆战旅服役。2022年4月12日，他被俘。

“2月28日，他给家里打来电话，说自己在顿涅茨克州沃尔诺瓦哈附近。后来我们才知道，他们当时正在保卫马里乌波尔。之后又打来一通电话——那是3月17日深夜。 为了给我们打电话，他爬上了高层建筑的屋顶。随后通讯就中断了，”这位海军陆战队员的母亲回忆道。

此后很长一段时间里，家属们都对叶夫根尼的下落一无所知。

这位军人的妹妹莉莉娅一直在网上搜寻关于家人的任何消息。 同一时期，莉莉娅的丈夫亚历山大·谢佩利亚和父亲根纳季·乌伊马诺夫也与叶夫根尼一同下落不明。他们服役于第79空降突击旅，同样在顿涅茨克地区参与防御作战。

后来，莉莉亚偶然看到一段视频，视频中记录了在伊利奇马里乌波尔冶金联合企业附近被俘的乌克兰海军陆战队员。 从录像中，她根据叶夫根尼带去战场给儿子的背包认出了自己的弟弟。

后来，她在网上还找到了一张俘虏的照片，照片中他手持一块写有姓氏和出生日期的牌子。尽管他面容憔悴、衣衫褴褛，但家人还是确信这就是叶夫根尼。

2023年，家人收到了叶夫根尼发来的第一条消息。亲人们给他写过许多信，但信件往往要七到九个月才能送达，有些信件甚至根本没能寄到。

起初，这位士兵发来的消息非常简短。后来，他开始写得更多，讲述自己多么想念亲人，以及他缺少什么。

“我们收到他的第一封信是在2023年。 我们给他写了很多信，但信件要花7到9个月才能送达，而且远非每封都能收到。起初他发来的消息非常简短，但最近他写得稍微多了一些。他说自己非常想念大家，想要巧克力和炼乳。 而在最近的一封信中，他甚至写道自己已经有了商业计划，等他回家后，需要我的帮助来将其付诸实施，”安娜·伊万诺夫娜说道。

后来才得知，安娜·伊万诺夫娜的丈夫和她的女婿亚历山大·谢佩利亚也在2022年4月被俄军俘虏。

安娜·伊万诺夫娜的丈夫于2025年6月在战俘交换中回到了家。她的女婿亚历山大·谢佩利亚至今仍被囚禁。

与此同时，另一位亲属——叶夫根尼的岳父阿尔卡季——的下落依然不明。该男子被视为失踪。

叶夫根尼·乌伊马诺夫的归来对这个家庭来说是久盼的喜讯，他们多年来一直期待着他的获释，并继续期盼着其他亲人的归来。

这位军人的母亲安娜·伊万诺夫娜向乌克兰通讯社记者证实了其归来的消息。

在10月23日的战俘交换中，35名隶属于“亚速”独立特种部队的军人回到了家中。

在10月23日的谈判过程中，乌克兰从俄罗斯手中解救了270名被俘人员。其中包括261名军人及9名平民。 此次交换是根据乌克兰总统的指示，在战俘处理协调指挥部的参与下进行的。

从俄罗斯战俘营获释的记者德米特罗·希柳克表示，在10月23日的交换中，曾与他同处一室的军人亚历山大·谢尔巴科夫也回到了家中。

10月23日，乌克兰还将另外7名平民从被占领土接回了政府控制区。其中包括一名90岁行动不便的妇女、一名患有重病的50岁乌克兰女性，以及一名年轻妇女和她的孩子。

关注我们在