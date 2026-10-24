Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrataku „Veles” na kierunku Kupiańsk, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów, korzystając z podziemnych korytarzy, i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy. Operację przeprowadziła grupa Sił Obronnych pod dowództwem 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta”.

Ukraińscy żołnierze przemieszczali się podziemnymi tunelami, oczyszczali wyjścia z tuneli i wdawali się w walki z przeciwnikiem w ograniczonej przestrzeni. Działania podziemne łączyli z natarciem ukraińskich oddziałów na powierzchni oraz atakami dronów.

W trakcie operacji obrońcy pokonywali podziemne korytarze, sprawdzali wyjścia i wypierali stamtąd rosyjskich żołnierzy.

W wyniku operacji ukraińskie siły zbrojne pozbawiły rosyjskich okupantów możliwości przedostawania się na tyły Kupianska i wzięły do niewoli ponad 30 żołnierzy wroga.

Nagrania z podziemnego przemieszczania się i oczyszczania wyjść z tuneli podczas operacji „Veles” opublikowali żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G.

Operacja ta była częścią działań bojowych na kierunku Kupiańska, gdzie ukraińskie oddziały wykorzystywały podziemne korytarze do przemieszczania się i przeciwdziałania próbom rosyjskich wojsk przedostania się na tyły miasta.

Operację przeprowadziła grupa Sił Obronnych pod dowództwem 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartia”.

Rosyjskie siły zbrojne przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupianska w obwodzie charkowskim.

Ponadto rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października.

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