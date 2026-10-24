乌克兰第23突击团的战士们G的士兵参加了在库皮扬斯克方向开展的“维莱斯”反攻行动，在此期间，乌克兰守军通过地下通道推进了15多公里，并俘虏了30多名俄罗斯军人。 此次行动由乌克兰国民卫队第2军“宪章”指挥下的国防部队编队执行。

乌克兰军人通过地下隧道推进，清剿管道出口，并在狭窄空间内与敌人交火。地下行动与乌克兰地面部队的进攻以及无人机打击相结合。

行动期间，守军清剿了地下通道，检查了各出口，并将藏匿其中的俄军逐一击退。

此次行动结果，乌克兰军队切断了俄占军渗透至库皮扬斯克后方的通道，并俘虏了30余名敌军士兵。

乌克兰国民卫队第23突击团的战士们公布了“维莱斯”行动中地下推进及清剿管道出口的画面。

此次行动是库皮扬斯克方向作战行动的一部分，乌克兰部队利用地下通道推进，并挫败了俄军渗透至该市后方的企图。

此次行动由乌克兰国民卫队第2军团“宪章”指挥下的国防军编队执行。

俄军正在组建专门部队，以开展地下作战。 与此同时，乌克兰国民卫队第13旅“宪章”的战士们已在哈尔科夫州库皮扬斯克附近的旧苏联天然气管道中与俄军展开对抗。

此外，俄罗斯占领军正在顿涅茨克州两个定居点——赖-亚历山德罗夫卡和维尔诺附近推进。

过去一天（10月22日），前线共发生165次交火。在上述方向中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该地区共记录到15次突击。

此前，总参谋部更新了截至10月23日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

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