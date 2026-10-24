W obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego zginął mężczyzna

W mieście Lozowa w obwodzie charkowskim w wyniku ataku rakietowego rosyjskich wojsk zginął mężczyzna. Dwie kolejne osoby odniosły obrażenia.

Rakieta uderzyła w budynek magazynowy, po czym wybuchł tam pożar. Na miejscu działają służby ratownicze, które likwidują skutki ataku.

Ranę odnieśli mężczyźni w wieku 26 i 43 lat. Obaj zostali hospitalizowani.

Kolejny mężczyzna, 45-latek, zmarł w wyniku ciężkich obrażeń. Lekarze walczyli o jego życie, jednak nie udało się go uratować.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow na Telegramie.

Rosjanie zaatakowali obwód charkowski – rannych jest sześć osób.

W Lozowej w obwodzie charkowskim wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na targowisko.

Przypomnijmy, że Rosja zbombardowała targ w Lozowej w obwodzie charkowskim; są ofiary śmiertelne i ranni.

22 października rosyjskie siły okupacyjne zaatakowały lokalny targ w Lozowej w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a kolejnych 17 cywilów odniosło rany.

Rano 21 października rosyjski dron trafił w jedną z instalacji na terenie zakładu infrastruktury wydobywczej gazu „Grupy Naftogaz” w obwodzie charkowskim.

Czytaj nas na