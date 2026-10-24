В Харьковской области в результате российского ракетного удара погиб мужчина

В городе Лозовая Харьковской области в результате ракетного удара российских войск погиб мужчина. Еще двое человек получили ранения.

Ракета попала в складское здание, после чего там возник пожар. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Ранения получили мужчины в возрасте 26 и 43 лет. Обоих госпитализировали.

Еще один мужчина, 45 лет, скончался от тяжелых травм. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Россияне нанесли удар по Харьковской области, пострадали шестеро человек.

В Лозовой в Харьковской области возросло число погибших в результате российского удара по рынку.

Напомним, что Россия нанесла удар по рынку в Лозовой в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие.

22 октября российские оккупационные войска атаковали местный рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека, ещё 17 гражданских получили ранения.

Утром 21 октября российский беспилотник поразил одну из установок на производственной площадке газодобывающей инфраструктуры «Группы Нафтогаз» в Харьковской области.

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