На Харківщині внаслідок російського ракетного удару загинув чоловік

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У місті Лозова Харківської області внаслідок ракетної атаки російських військ загинув чоловік. Ще двоє людей дістали поранення.

Ракета влучила у складську будівлю, після чого там виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Поранень зазнали чоловіки віком 26 і 43 роки. Обох госпіталізували.

Ще один чоловік, 45 років, помер від тяжких травм. Медики боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграмі.

Росіяни вдарили по Харківщині постраждали шестеро.

У Лозовій на Харківщині зросла кількість загиблих через російський удар по ринку.

Нагадаємо, що Росія вдарила по ринку в Лозовій на Харківщині, є загиблі та постраждалі.

22 жовтня російські окупаційні війська атакували місцевий ринок у Лозовій Харківської області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 17 цивільних дістали поранення.

Вранці 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у Харківській області.

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