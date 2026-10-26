У Воронезькій області дрон пошкодив пасажирський поїзд, рух залізниці зупинили

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Унаслідок масованої атаки безпілотників на Воронезьку область Росії у ніч проти 26 жовтня пошкоджено вагон пасажирського поїзда на станції Сомово. Потяг прямував з Анапи до Москви, а рух залізницею зупинили. Також повідомляється про пожежі на підприємствах регіону.

Як зазначається, на ділянці Тресвятська — Сомово — Отрожка — Воронеж рух поїздів призупинили.

«Очікуються затримки пасажирських поїздів південного напрямку та приміських поїздів», — повідомили в РЖД.

Також, як інформує губернатор Олександр Гусєв, пожежі спалахнули на кількох промислових підприємствах та в діловому центрі у центральній частині міста Воронежа.

Нагадаємо, у Воронежі після атаки дронів спалахнули численні пожежі.

Раніше у Росії під ракетний удар потрапив завод, що виробляє батареї для ракет і дронів.

У ніч проти 25 жовтня безпілотники атакували завод «Авісма» в місті Березники Пермського краю Росії.

24 жовтня та в ніч на 25 жовтня українські військові завдали ударів по кількох військових цілях російської армії.

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