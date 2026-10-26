Відео: У Воронежі після атаки дронів спалахнули численні пожежі
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У російському Воронежі після атаки безпілотників у ніч проти 26 жовтня зафіксували численні осередки пожеж. Інформації про масштаби руйнувань і можливих постраждалих у наданому повідомленні немає.
Місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони та вибухи.
Російські військкори скаржаться, що Воронеж відбиває одну з наймасованіших атак дронів за весь час війни.
Нагадаємо, у Росії під ракетний удар потрапив завод, що виробляє батареї для ракет і дронів.
У ніч проти 25 жовтня безпілотники атакували завод «Авісма» в місті Березники Пермського краю Росії.
24 жовтня та в ніч на 25 жовтня українські військові завдали ударів по кількох військових цілях російської армії.