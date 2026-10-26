视频：沃罗涅日遭无人机袭击后，多处发生火灾

10月26日凌晨，俄罗斯沃罗涅日市遭遇无人机袭击后，多处发生火灾。该通报中未提及破坏程度及可能的伤亡情况。

当地居民报告称防空系统正在运作，并听到了爆炸声。

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俄罗斯战地记者抱怨称，沃罗涅日正在抵御战争爆发以来规模最大的无人机袭击之一。

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需要指出的是，俄罗斯一家生产导弹和无人机电池的工厂此前曾遭到导弹袭击。

10月25日凌晨，无人机袭击了位于俄罗斯彼尔姆边疆区别列兹尼基市的“阿维斯马”工厂。

10月24日及25日凌晨，乌克兰军队对俄罗斯军队的多个军事目标实施了打击。

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