Film: W Woroneżu po ataku dronów wybuchły liczne pożary
W rosyjskim Woroneżu, po ataku dronów w nocy z 25 na 26 października, odnotowano liczne ogniska pożarów. W przekazanym komunikacie nie ma informacji na temat skali zniszczeń ani ewentualnych ofiar.
Mieszkańcy zgłaszali działanie systemów obrony przeciwlotniczej oraz wybuchy.
Rosyjscy korespondenci wojskowi narzekają, że Woroneż odpiera jeden z najmasowszych ataków dronów w całej historii wojny.
Przypomnijmy, że w Rosji rakietowy atak dotknął fabrykę produkującą baterie do rakiet i dronów.
W nocy z 24 na 25 października drony zaatakowały fabrykę „Avisma” w mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji.
24 października oraz w nocy z 24 na 25 października ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na kilka celów wojskowych armii rosyjskiej.