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Film: W Woroneżu po ataku dronów wybuchły liczne pożary

UA NEWS 26 października 2026 07:07
Film: W Woroneżu po ataku dronów wybuchły liczne pożary

W rosyjskim Woroneżu, po ataku dronów w nocy z 25 na 26 października, odnotowano liczne ogniska pożarów. W przekazanym komunikacie nie ma informacji na temat skali zniszczeń ani ewentualnych ofiar.

 

Mieszkańcy zgłaszali działanie systemów obrony przeciwlotniczej oraz wybuchy.

Rosyjscy korespondenci wojskowi narzekają, że Woroneż odpiera jeden z najmasowszych ataków dronów w całej historii wojny.

Przypomnijmy, że w Rosji rakietowy atak dotknął fabrykę produkującą baterie do rakiet i dronów.

W nocy z 24 na 25 października drony zaatakowały fabrykę „Avisma” w mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji.

24 października oraz w nocy z 24 na 25 października ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na kilka celów wojskowych armii rosyjskiej.

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