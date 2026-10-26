W rosyjskim Woroneżu, po ataku dronów w nocy z 25 na 26 października, odnotowano liczne ogniska pożarów. W przekazanym komunikacie nie ma informacji na temat skali zniszczeń ani ewentualnych ofiar.

Mieszkańcy zgłaszali działanie systemów obrony przeciwlotniczej oraz wybuchy.

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Rosyjscy korespondenci wojskowi narzekają, że Woroneż odpiera jeden z najmasowszych ataków dronów w całej historii wojny.

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Przypomnijmy, że w Rosji rakietowy atak dotknął fabrykę produkującą baterie do rakiet i dronów.

W nocy z 24 na 25 października drony zaatakowały fabrykę „Avisma” w mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji.

24 października oraz w nocy z 24 na 25 października ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na kilka celów wojskowych armii rosyjskiej.

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