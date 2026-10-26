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Видео: В Воронеже после атаки дронов вспыхнули многочисленные пожары

UA NEWS 26 Октября 2026 07:07
Видео: В Воронеже после атаки дронов вспыхнули многочисленные пожары

В российском Воронеже после атаки беспилотников в ночь на 26 октября были зафиксированы многочисленные очаги пожаров. Информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших в предоставленном сообщении нет.

 

Местные жители сообщали о работе противовоздушной обороны и взрывах.

Российские военные корреспонденты жалуются, что Воронеж отражает одну из самых массированных атак дронов за всё время войны.

Напомним, в России под ракетный удар попал завод, производящий батареи для ракет и дронов.

В ночь на 25 октября беспилотники атаковали завод «Ависма» в городе Березники Пермского края России.

24 октября и в ночь на 25 октября украинские военные нанесли удары по нескольким военным целям российской армии.

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