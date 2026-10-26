Wideo: Mgła utrudnia pracę obrony przeciwlotniczej, ale przeszkadza też rosyjskim dronom — Ignat

Skuteczność zestrzeliwania rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych z napędem odrzutowym sięga w niektórych przypadkach 85%, jednak na działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej wpływają warunki pogodowe, intensywność ataków oraz niedobór pocisków. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat wyjaśnił, że mgła utrudnia przechwytywanie celów, ale jednocześnie stwarza trudności również dla strony rosyjskiej.

Głównym środkiem niszczenia właśnie odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych pozostaje lotnictwo myśliwskie. Jednocześnie całodobowe ataki i ograniczone zapasy pocisków wpływają na możliwości ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

O tym opowiedział w podcaście RBC-Ukraina „CE BAZA” szef departamentu komunikacji Dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ignat.

Według Ignata osiągnięcie 100% skuteczności zestrzeleń w obecnych warunkach jest niemożliwe ze względu na intensywność ostrzałów wroga, ograniczony zapas rakiet oraz warunki pogodowe, w szczególności mgłę, zachmurzenie i opady.

„Oczywiście wszyscy chcieliby widzieć wyższy odsetek zestrzeleń dronów odrzutowych, wszyscy chcieliby widzieć 100%, żebyśmy zestrzelili je wszystkie. Niestety, przy takiej liczbie jest to niemożliwe” – zaznaczył.

Większość środków przechwytujących wymaga wizualnego namierzenia celu – za pomocą wzroku operatora lub kamer z naprowadzaniem optycznym i laserowym. Dotyczy to zarówno systemów naziemnych, jak i platform powietrznych. Z tego powodu w mgle i przy zachmurzeniu odsetek zestrzeleń może się zmniejszać.

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Jednak, jak zauważył Ignat, warunki pogodowe stwarzają problemy również samemu przeciwnikowi.

„Z jednej strony, owszem, zachmurzenie sprzyja Rosjanom. Z drugiej jednak strony, jeśli dronem steruje się za pośrednictwem kanałów łączności lub sieci typu mesh, operator również chciałby widzieć, co się dzieje. Prawdopodobnie musiałby zejść nieco niżej, ale obecnie widoczność jest taka, że nawet to nie pomoże zbytnio. To im również przeszkadza, ale mogą wysyłać drony na podstawie współrzędnych i sterować nimi bezpośrednio za pośrednictwem operatora. Dlatego kaprysy pogody wpływają zarówno na przeciwnika, jak i na naszą obronę” – wyjaśnił rzecznik Sił Powietrznych.

Pomimo trudnych warunków ogólna skuteczność przeciwdziałania wrogim bezzałogowym statkom powietrznym rośnie. Podczas niektórych ataków wskaźnik zestrzeleń dronów odrzutowych sięga 85%. To wysoki wynik, choć pozostałe 15% bezzałogowców nadal może osiągać cele.

Główną rolę w niszczeniu różnych typów dronów odgrywa lotnictwo:

Śmigłowce — wykazały wysoką skuteczność w walce ze zwykłymi, napędzanymi benzyną „szahidami”.

Lotnictwo myśliwskie — zapewnia najwyższy wskaźnik zestrzeleń właśnie dronów odrzutowych.

Źródło: RBC-Ukraina

Ponadto Ignat stwierdził, że rakiet Patriot zużytych na Bliskim Wschodzie wystarczyłoby Ukrainie na lata.

Tymczasem Ukraina zwraca się do Szwecji o pomoc w zakresie rakiet do systemów Patriot i IRIS-T.

Z kolei Rosja może zintensyfikować ataki balistyczne, podczas gdy Ukraina czeka na pociski Patriot.

W tej sytuacji Polska odmówiła przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot.

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